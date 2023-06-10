Çin'in Fotovoltaik Ürün İhracatı Yüzde 18,9 Arttı

Çin, yılın ilk 4 ayında fotovoltaik ürünlerin ihracat değerinde güçlü büyüme bildirdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre fotovoltaik ürünlerin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına ulaştı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin, yılın ilk 4 ayında fotovoltaik ürünlerin ihracat değerinde güçlü büyüme bildirdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre fotovoltaik ürünlerin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artışla 19,35 milyar ABD dolarına ulaştı.

Bakanlık, Mart-Nisan döneminde Çin'in fotovoltaik sektörünün yüksek kapasite kullanım oranına ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın verilerine göre Mart-Nisan döneminde polisilikon üretimi bir önceki yıla göre yüzde 72,1 artarken silikon plakaların üretiminde yüzde 79,8 artış görüldü.