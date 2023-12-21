Çin'in En Büyük Elektrikli Otomobil Üreticisi BYD'nin Yeni Modeli Song L Stokları Tüketti

BYD, yeni fastback SUV modeli Song L'yi tanıttıktan sonra sadece 72 saat içinde stokları tükendi. 26 bin dolarlık araç, üç günde 8-9 bin sipariş aldı. Song L'nin özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD, geçtiğimiz günlerde yeni fastback SUV modelini görücüye çıkardı. BYD Song L isimli araç, sadece 72 saat içerisinde stokları tüketti. 26 bin dolarlık Song L, üç günde 8-9 bin sipariş aldı.

Tesla Model Y rakibi BYD Song L neler sunuyor?

İlk olarak Çin'de satışa çıkan Song L fiyatı 26-35 bin dolar arasında değişiyor. Ancak aracın ön sipariş sürecine özel olarak 4 bin dolara varan indirimler sağlandı. Lansmanı takip eden ilk üç gün içinde ise 8 binden fazla sipariş almayı başardı.

Çin'den gelen bilgilere göre bayiler, müşterilerin ilgisini karşılamakta zorlandı. Bir araştırma şirketinin verilerine göre Song L'nin mağaza başına ortalama 4-5 sipariş aldığı dile getirdi. Bayilere gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 40'ı Song L ile yakından ilgilendi.

1232122

BYD'nin Blade bataryası ile güçlendirilen yeni model; 71,8 kWh'den 87,04 kWh'ye kadar çeşitli batarya seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca 150 kW, 230 kW ve dört tekerlekten çekişli 380 kW olmak üzere üç motor varyantına yer veriyor. Song L'nin 550 km ile 662 km arasında menzile sahip olduğunu da belirtelim.

Fastback SUV türündeki yeni aracın rekabetçi fiyatı dikkat çekiyor. Müşteriler, bu fiyatlandırma üzerinden diğer BYD modellerine de göz atma fırsatı buldu. Yani Song L, BYD'nin ürün yelpazesine olan ilgiyi baştaş aşağı artırdı.

Song L'nin üç günlük satışları, BYD'nin 2023'e yönelik hedeflerinde önemli bir yere sahip. Şirket bu yıl içerisinde 3 milyon araç satışı hedefliyorken, Kasım ayındaki ihracatı yüzde 149 büyümüş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!