Çin'in C919 uçağı Xinjiang'da uygulama uçuşlarına başladı

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen C919 büyük yolcu uçağı, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki havalimanlarında gerçekleştireceği uygulama uçuşlarına başladı. Bu uçuşlar, yerli yolcu uçaklarının ticari operasyonları için yeni bir yolun keşfedilmesine yardımcı olacak.

SHANGHAİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in geliştirdiği C919 büyük yolcu uçağı Pazartesi günü Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'deki Diwopu Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu uçuşla birlikte, uçak modelinin Xinjiang'daki 25 havalimanında gerçekleştireceği iki haftalık uygulama uçuşlarına başlamış oldu.

Plana göre COMAC'ın gösteri uçuşlarında kullanacağı iki C919 uçağı Karamay, Yining, Kuqa ve Altay kentlerinin yanı sıra Xinjiang'daki diğer büyük havaalanlarına gidecek.

Geniş, zorlu bir araziye ve çok sayıda sivil havalimanına sahip olan Xinjiang'daki bölgeler arasında en elverişli ulaşım şekli hava yolculuğu.

COMAC'a göre C919 uygulama uçuşları, yolcuların yüksek kaliteli hava yolculuğuna yönelik talebini karşılamaya ve yerli yolcu uçaklarının ticari operasyonları için yeni bir yol keşfedilmesine yardımcı olacak.