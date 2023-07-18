Çin'in büyük amfibi uçakları yangın söndürme görevlerinde kullanılabilecek

Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC), geliştirdiği AG600 tipi büyük amfibi uçakların yangın söndürme görevlerinde kullanılabileceğini doğruladı. AVIC, uçakların rutin uçuş testlerinin tamamlandığını ve bu tür görevleri yerine getirebileceğini belirtti. Test uçuşları sırasında uçağın performansı onay aldı ve tasarım gerekliliklerine uygun olduğu belirtildi.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Jingmen kentinde yapılan su alma ve boşaltma testi sırasında su boşaltan AG600M yangın söndürme uçağı, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin tarafından geliştirilen AG600 tipi büyük amfibi uçakların geliştiricisi olan Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) söz konusu uçakların, yangın söndürme görevlerinde kullanılabileceğini teyit etti.

Ülkenin önde gelen uçak üreticilerinden biri olan AVIC tarafından Salı günü yapılan açıklamada, AG600 uçaklarının, yangınla mücadele edebileceğini gösteren rutin uçuş testlerinin tamamlandığını, bunun da büyük amfibi uçak modelinin bu tür görevleri yerine getirebileceğini gösterdiği belirtildi.

AVIC, üç adet AG600 uçağının yılın ilk yarısında Çin genelinde birçok tesiste toplam 430 uçuş saatiyle 172 test uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Test uçuşları sırasında, uçağın platformunun ve yangın söndürme sistemlerinin performansı onay aldı. Test uçuşu yapan uçak, aldığı 3, 6 ve 12 ton su ile su boşaltma işlemini gerçekleştirdi, ayrıca uçağın çeşitli çalışma modları, duruşu, hızı ve irtifadaki performansı da onay aldı.

İlgili teknik göstergelerin, uçağın tasarım gerekliliklerine uygun olduğunu belirten AVIC, AG600 amfibi uçaklarının bu aşamada, yangın söndürme görevlerini güvenli şekilde yerine getirmek için tatbiki uygulama becerilerine sahip olduğunu belirtti.