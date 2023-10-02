Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu (FAST), 76 Soluk Pulsar Keşfetti

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu (FAST), kendi etrafında dönerken nadiren manyetizma yayan 76 nötron yıldızı keşfetti. Araştırmacılar, FAST'ın Ocak 2020'den bu yana yaptığı gözlemlerde tekil titreşimler için bir sorgulama kanalı oluşturarak 76 soluk pulsarı ayırt etti.

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), "soluk pulsar" adı verilen, kendi etrafında dönerken nadiren manyetizma yayan 76 nötron yıldızı keşfettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevlerinden araştırmacılar, gözlem sonuçlarını, "Astronomy and Astrophysics Research" dergisinde paylaştı.

Araştırmacılar, FAST'ın Ocak 2020'den bu yana yaptığı gözlemlerde tekil titreşimler için bir sorgulama kanalı oluşturarak 76 soluk pulsarı ayırt etti.

Bulgularını diğer uluslararası radyo teleskoplarının gözlemleriyle kıyaslayan araştırmacılar, standart bir soluk pulsarın titreşimlerinin nötron yıldızın manyetosferinin aynı bölgesinden kaynakladığını belirledi.

Çin Bilimler Akademisinden bu alandaki önde gelen araştırmacılarından Han Cinlin, bulguların ölen yıldızların kalıntıları olan pulsarların ve onların titreşim karakterlerinin anlaşılması açısından önemli sonuçlara ulaşılmasını sağlayacağını vurguladı.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlemlerini kaydediyor.