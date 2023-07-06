Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi 200'den fazla ülkeye hizmet verdi

Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), bugüne kadar 200'den fazla ülke ve bölgeye hizmet verdi. BDS-3'ün inşası nedeniyle Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen ödül töreninde, Çin'in iki buçuk yılda 30 adet BDS-3 uydusunu başarıyla fırlattığı ve 2020 yılında BDS-3'ü planlanandan altı ay daha önce tamamladığı belirtildi. BDS-3, Çin'in şimdiye kadar inşa ettiği en büyük ölçekli, en geniş kapsama alanına, en yüksek hizmet performansı gereksinimlerine ve günlük yaşamla en yakın bağlantıya sahip devasa ve karmaşık bir uzay sistemi olma özelliği taşıyor. Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla ilgili çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, dönüşüm ve gelişimi teşvik ederek dikkate değer ekonomik ve sosyal faydalar sağlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan dört küresel uydu navigasyon sisteminden biri olan BDS aynı zamanda sivil havacılık, denizcilik ve arama kurtarma alanlarındaki uluslararası yükümlülüklerini aktif bir şekilde yerine getirerek herkes için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasına Çin bilgeliğiyle katkıda bulunuyor. Törende, Çin'in dünyaya hizmet etmek ve tüm insanlara fayda sağlamak amacıyla BDS ölçek uygulamasının pazar odaklı, sanayileşmiş ve uluslararası gelişimini desteklemek üzere her türlü çabayı göstereceği belirtildi.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha kentinde düzenlenen 1. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) Uygulamaları Zirvesi'ni ziyaret eden insanlar, 16 Eylül 2021. (Fotoğraf: Chen Sihan/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), bugüne kadar 200'den fazla ülke ve bölgeye hizmet verdi.

BDS-3'ün inşası nedeniyle Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen ödül töreninde, Çin'in iki buçuk yılda 30 adet BDS-3 uydusunu başarıyla fırlattığı ve 2020 yılında BDS-3'ü planlanandan altı ay daha önce tamamladığı belirtildi.

BDS-3, Çin'in şimdiye kadar inşa ettiği en büyük ölçekli, en geniş kapsama alanına, en yüksek hizmet performansı gereksinimlerine ve günlük yaşamla en yakın bağlantıya sahip devasa ve karmaşık bir uzay sistemi olma özelliği taşıyor.

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasıyla ilgili çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılan BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi, dönüşüm ve gelişimi teşvik ederek dikkate değer ekonomik ve sosyal faydalar sağlıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan dört küresel uydu navigasyon sisteminden biri olan BDS aynı zamanda sivil havacılık, denizcilik ve arama kurtarma alanlarındaki uluslararası yükümlülüklerini aktif bir şekilde yerine getirerek herkes için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasına Çin bilgeliğiyle katkıda bulunuyor.

Törende, Çin'in dünyaya hizmet etmek ve tüm insanlara fayda sağlamak amacıyla BDS ölçek uygulamasının pazar odaklı, sanayileşmiş ve uluslararası gelişimini desteklemek üzere her türlü çabayı göstereceği belirtildi.