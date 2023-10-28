Çin'in batarya devi CATL'in yeni enerjili batarya üssü faaliyete geçti
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Çin'in batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) tarafından finanse edilen yeni enerjili batarya ve güç depolama bataryası imalat üssünün ilk aşaması Cuma günü faaliyete başladı. Guizhou eyaletinin Guian Yeni Bölgesi'nde yer alan batarya üssü, yıllık 30 gigavat-saat üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.
GUİYANG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guian Yeni Bölgesi'ndeki Çin'in batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi'nin (CATL) finanse ettiği yeni enerji güç bataryası ve güç depolama bataryası imalat üssü, 19 Ekim 2023.
59 hektarlık alan üzerine kurulu batarya üssünün ilk aşaması Cuma günü faaliyete başladı. (Fotoğraf: Shi Zhaochang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji