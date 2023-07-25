Çin'in 500 metrelik teleskobu FAST, 800'den fazla yeni pulsar tespit etti

Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 800'den fazla yeni pulsar tespit etti. Teleskobun baş mühendisi Jiang Peng, FAST'ın belirlediği yeni pulsar sayısının, aynı dönemde yabancı ülkelerdeki teleskopların belirlediği toplam pulsar sayısının üç katından fazla olduğunu söyledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bakım gören 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 22 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

GUİYANG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 800'den fazla yeni pulsar tespit etti.

Teleskobun baş mühendisi Jiang Peng, Salı günü yaptığı açıklamada FAST'ın belirlediği yeni pulsar sayısının, aynı dönemde yabancı ülkelerdeki teleskopların belirlediği toplam pulsar sayısının üç katından fazla olduğunu söyledi.

Pulsarlar ya da diğer adıyla hızlı dönen nötron yıldızları, süpernova patlamaları sonucu ölen büyük yıldızların içine çökmüş çekirdeklerinden oluşuyor.

Pulsarları gözlemek FAST için oldukça önemli bir görev. Teleskop aynı zamanda yerçekimsel radyasyonu ve karadeliklerin varlığını doğrulamak için kullanılabiliyor ve fizikteki diğer birçok önemli soruyu çözmeye yardımcı olabiliyor.

"Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak adlandırılan teleskop, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alıyor. Teleskobun, 30 standart futbol sahası kadar sinyal alma alanı bulunuyor.