Çin'in 500 metrelik Radyo Teleskobu'nun Bakımı İçin Akıllı Robotlar Kullanılacak

Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) bakımı için beş akıllı robot sistemi ve platformu kullanılacak. Akıllı robotlar, teleskobun bakımında ve ölçümünde kullanılacak ve teleskobun gözlem süresini artırarak daha fazla bilimsel sonuç elde edilmesini sağlayacak.

GUİYANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) bakımına yönelik beş akıllı robot sistemi ve platformunun denetimden geçtiği ve kullanıma hazır olduğu bildirildi.

Yerel yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre akıllı robotlar temel olarak FAST'ın beslenmesini destekleyen kabloların ve makaralarının testinde, tahrik mekanizmalarının ve reflektör üzerindeki lazer hedeflerinin otomatik bakımında, besleme alıcısının sökülmesi ve montajında, radyo parazitinin izlenmesinde ve 30 tonluk besleme kabinin her türlü koşulda ölçümünde kullanılacak.

Teleskobun baş mühendisi olan Jiang Peng, akıllı robotların, teleskobun çalışmasının sağlanmasına yardımcı olarak gözlem süresini ve verimliliğini artıracağını ve daha fazla bilimsel sonucun elde edilmesini sağlayacağını söyledi.

Jiang, "Akıllı robotların, teleskobun gözlem süresini bir takvim yılı içerisinde yaklaşık 30 gün artırması bekleniyor" dedi.

"Çin'in Gökyüzündeki Gözü" olarak adlandırılan teleskop, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alıyor. Teleskobun, 30 standart futbol sahası kadar sinyal alma alanı bulunuyor.