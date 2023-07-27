Çin'in 500 Metrelik Radyo Teleskobu FAST'in İşletimi ve Bakımı İçin Robotik Sistem Projesi Değerlendirildi

Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) işletim ve bakımına yönelik bir robotik sistem projesi, Çarşamba günü yerinde yapılan bir değerlendedirmeden geçti. Teleskop, 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 800'den fazla yeni pulsar tespit etti.

Havadan çekilen panoramik fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

PİNGTANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nun (FAST) işletim ve bakımına yönelik bir robotik sistem projesi, Çarşamba günü yerinde yapılan bir değerlendirmeden geçti. Söz konusu sistem, akıllı robotların araştırılma ve geliştirilmesinde devlet yetkililerince belirlenen kilit önemdeki projelerden biriydi.

Operatörün Salı günü yaptığı açıklamaya göre dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan FAST, 2016'da faaliyete geçmesinden bu yana 800'den fazla yeni pulsar tespit etti. "Çin'in Gökyüzündeki Gözü" diye adlandırılan teleskop, ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alıyor. Teleskobun, 30 standart futbol sahasına eşit bir sinyal alma alanı bulunuyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) için tasarlanan bakım robotunu ayarlayan bir görevli, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) için tasarlanan bakım robotunu ayarlayan görevliler, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) için tasarlanan bakım robotunu ayarlayan bir görevli, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) için tasarlanan bakım robotunu ayarlayan bir görevli, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)