Çin, İHA'lar için yeni yönetmelikler yayımladı

Çin Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyon, insansız hava araçlarına ilişkin yeni yönetmelikler yayımladı. Yönetmelikler, İHA'ların tasarımı, üretimi, işletilmesi ve uygulanmasını düzenlemeyi amaçlıyor. Yeni yönetmeliklerin güvenlik risklerini önlemesi ve sektörün sağlıklı gelişimi için yasal destekler sağlaması bekleniyor.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi ve Merkezi Askeri Komisyon tarafından yayımlanan insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin bir dizi geçici yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi, işletilmesi ve uygulanmasını düzenleyen yönetmelikler, İHA'ları içeren tüm faaliyetler için bilim temelli, kurallara dayalı ve etkin bir yönetim sistemi kurmayı amaçlıyor.

Açıklamada, yeni yönetmeliğin insansız hava araçları ile ilgili güvenlik risklerini önlemesi ve sektörün sağlıklı gelişimi için yasal destekler sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Yönetmeliğe göre, insansız hava araçları sahiplerinden yetkililere kayıt yaptırırken bir kimlik formu ibraz etmeleri istenecek ve İHA kullanan ve işletenlerin belirli niteliklere sahip olması gerekecek.

Yeni yönetmelik uçuşa yasak bölgeleri ve insansız hava araçlarına açık hava sahalarını belirleyecek ve İHA'lara dair faaliyetler için başvuru süreçlerini de zorunlu hale getirecek. Öte yandan acil durum müdahalesi ve denetim sistemleri de geliştirilecek.