Çin Hükümeti, iPhone Kullanımını Yasakladı

Çin hükümeti, yabancı teknoloji bağımlılığını azaltmak ve veri sızıntısını engellemek amacıyla iPhone kullanımını yasakladı. Bu karar, Apple'ın üretimini nasıl etkileyecek?

Akıllı telefon dünyasının en büyük üretim hacmine sahip olan Çin, bu alandaki gidişatını büyütmek adına yeni hamleler yapıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen uzak doğu ülkesi, yabancı teknoloji bağımlılığını azaltmak için ilginç bir hamle gerçekleştirdi.

Çin hükümet yetkilileri iPhone kullanmayacak

Wall Street Journal'ın haberine göre Çin, yabancı teknolojinin ülke içindeki verileri dışarı çıkardığını düşünüyor. Hükümet bunun için harekete geçti ve ABD menşeili akıllı telefonların kullanımını yasakladı. Böylece Çin hükümet yetkilileri iPhone cihaz bulundurmayacak.

Yasak kararının açıklamasında "yabancı teknolojiye olan bağımlılığını azaltma ve hassas verilerin olası sızıntısını engelleme" ifadesi yer alıyor. Bundan böyle yetkililer, iPhone'ları işle ilgili görevlerde kullanmayacak ve bu cihazları iş yerine gelmeyecek.

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Aslında bu hamle bir misilleme gibi algılanabilir. Zira ABD, geçtiğimiz yıllarda Huawei için ambargo kararı almıştı. Nedeni olarak da akıllı telefon üreticisinin ABD içindeki bilgileri Çin'e sızdırması olarak gösterildi. Ancak bu durum Apple için sorun teşkil edebilir.

Apple üretimlerinin büyük bir kısmı Çin'de gerçekleştiriliyor. Böyle bir karar sonrası şirketin üretiminin nasıl etkileneceği merak konusu. Öte yandan Apple'ın son yıllarda Çin'den çıkmak adına önemli hamleler yaptığını belirtelim. Şirket, üretim hattını Çin'den alıp Tayvan ve Hindistan'a götürmek için önemli yatırımlar yapıyor.

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