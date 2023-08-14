Çin, HEAD-3 Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, gemilerin seyir takibi için kullanılan uzaktan algılama özellikli HEAD-3 uydularını uzaya gönderdi. Uydular, Kuaycou-1A roketiyle fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna yerleşti. HEAD uyduları, gemilerin Otomatik Tanımlama Sinyallerini (AIS) algılayarak konum ve seyir takip bilgilerini aktarabiliyor.