Çin Hava Taşımacılığı Birliği İlk Havacılık Konferansını Düzenleyecek

Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA), sivil havacılığın gelişimini desteklemek amacıyla ilk havacılık konferansını düzenleyeceğini duyurdu. Konferans, güvenli operasyon, havacılık hizmetleri, yeşil ve düşük karbon ile akıllı kalkınma gibi konuları ele alacak.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Hava Taşımacılığı Birliği (CATA), ilk havacılık konferansını 3-5 Kasım tarihleri arasında Beijing'de düzenleyeceğini duyurdu.

Pazartesi günü CATA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre konferans, sivil havacılığın yüksek kaliteli gelişimini desteklemek üzere sivil havacılık sektöründe güvenli operasyon, havacılık hizmetleri, uçuş normalliği, yeşil ve düşük karbon ile akıllı kalkınma gibi konularda etkileşimleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre etkinlik; açılış töreni, forumlar ve sergi olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CATA'nın başkan yardımcısı Ren Yingli'ye göre sergi, sektördeki yeni konseptler, yeni hizmetler, yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni iş modellerine yer verecek.

Sergiye yurtiçi ve yurtdışından 150'den fazla kurum, üniversite ve işletme katılacak. Ren, sergi alanında sektördeki giyim ve yemek kültürünü gösteren özel standların yanı sıra insan-makine etkileşimi için simüle edilmiş uçuşların da yer alacağını ve tüm bunların halkın ilgisini çekmek amacıyla tasarlandığını söyledi.