Çin, Haiyang açıklarından dört uyduyu uzaya gönderdi

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Haiyang kentinden fırlatılan CERES-1 ticari taşıyıcı roketi, dört uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirilen fırlatma, CERES-1 roket serisinin 9. uçuş görevi oldu.

HAİYANG, 5 Eylül (Xinhua) -- Dört uydu taşıyan CERES-1 ticari taşıyıcı roketi, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir kıyı kenti olan Haiyang açıklarından uzaya gönderildi, 5 Eylül 2023.

Çin, Salı günü Haiyang açıklarında denizden uzaya fırlatılan bu roketle dört uyduyu planlanan yörüngeye yerleştirdi.

Açık deniz görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Merkezden yapılan açıklamada fırlatmanın, CERES-1 roket serisinin 9. uçuş görevi olduğu belirtildi. (Fotoğraf: An Di/Xinhua)