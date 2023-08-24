Çin, Güney Sudan'a modern bir yayın tesisi devretti

Çin Büyükelçiliği, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da yeni bir TV stüdyo prodüksiyon binasını devretti. Teslim töreninde yapılan açıklamada, tesislerin teknik tesliminin, Güney Sudan Yayın Şirketi'nin yerel personelinin eğitilmesine imkan vereceği belirtildi.

JUBA, 24 Ağustos (Xinhua) -- Güney Sudan'daki Çin Büyükelçiliği, ülkenin dijital yayın hizmetlerini desteklemek amacıyla Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki modern bir yayın tesisini Güney Sudan'a devretti.

Çin'in Salı günü devrettiği tesiste, yaklaşık 2.400 metrekare alana sahip yeni bir TV stüdyo prodüksiyon binası bulunuyor. İki katlı binada bir televizyon stüdyosu, sanal stüdyo, kayıt stüdyosu, ana kontrol odası, yayına girme odası, ofis odası ve ilgili destek tesisleri yer alıyor.

Teslim töreninde Güney Sudan Bilgi, İletişim, Teknoloji ve Posta Hizmetleri Bakanı Michael Makuei Lueth, tesislerin teknik tesliminin, Güney Sudan Yayın Şirketi'nin (SSBC) yerel personelinin, tesislerin tam yönetim ve kontrolünü almak üzere eğitilmesine imkan vereceğini söyledi.

"Yayıncılık alanında gerçek bir ilerleme kaydedeceğiz. İşte bu noktada dünyaya Çinli dostlarımızın yardımıyla artık ileri gittiğimizi ve kısa zamanda dünyayı yakalayabilecek bir pozisyonda olacağımızı söylememiz gerek" diyen Makuei, simgesel öneme sahip tesislerin, Çin ile Güney Sudan arasındaki mevcut samimi ilişkilerin mükemmel bir örneğini temsil ettiğini söyledi.

Kasım 2014'te Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Çin'den radyo-televizyon tesislerinin inşası için yardım talebinde bulunmuş, bu talep Çin Ticaret Bakanlığı tarafından 2017'de onaylanmıştı.

Çin'in Güney Sudan Büyükelçisi Ma Qiang, modern televizyon tesislerinin inşasında 726 Güney Sudanlı işçinin ve 127 Çinli işçinin görev aldığını söyledi.

Ma, yayıncılık ve televizyon sektörünün, modern toplumda önemli bir rol oynadığını, ekonomik kalkınma, kültürel zenginlik, teknik ilerleme ve ulusal mutluluğa katkıda bulunduğu belirtti.

Ma, "Güney Sudanlı dostlarımızla deneyimlerimizi paylaşmaya ve gerekli işbirliklerini yürütmeye hazırız. Güney Sudan, Çin'den farklı ulusal şartlara ve kalkınma aşamalarına sahip olsa da yayın ve televizyon sektörünün gelişim ve refahının Güney Sudan açısından büyük öneme sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Güney Sudan radyo ve televizyon kanallarının ve sinyal kalitesinin büyük oranda artacağını dile getiren Ma, "Güney Sudan halkı, yüksek kaliteli radyo ve televizyon programlarına sahip olacak ve iletişim teknolojisinin güncellenmesinin tadını çıkaracak" diye ekledi.