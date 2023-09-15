Çin, Güneş Keşif Uydusu İçin Yeni Bir Yörünge Planlıyor

Çin, Dünya ile Güneş arasında daha önce keşfedilmemiş bir yörüngeye güneş keşif uydusu fırlatmayı planlıyor. Uydunun tasarımcıları, Güneş-Dünya arasındaki beşinci Lagrange Noktası'na yönelik bir misyon için çalışmalarını sürdürüyor.

SHANGHAİ, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, güneşi incelemek ve uzayda hava durumu gözlemi yapmak üzere Dünya ile Güneş arasında daha önce keşfedilmemiş bir yörüngeye güneş keşif uydusu fırlatmayı planlıyor.

Uydunun tasarımcılarından Fang Cheng, Shanghai'da devam eden 10. İleri Uzay Teknolojisi Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Güneş-Dünya arasındaki beşinci Lagrange Noktası'na (L5) yönelik Xihe-2 güneş keşif misyonunun değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Değerlendirme planına göre Çinli ekip, güneş keşif uydusunu 2026 civarında planlanan yörüngeye fırlatabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Dünya'dan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaktaki Güneş-Dünya L5 Noktası, uzay hava durumuna ilişkin araştırma ve izleme çalışmaları için benzersiz bir avantaja sahip. L5 noktasında, yeryüzündeki görüş noktasından en az üç gün önce Güneş aktivitelerinin görüntüsü alınabilirken, güneş rüzgarı koşulları da Dünya'ya ulaşmadan dört ila beş gün önce ölçülebiliyor.

Nanjing Üniversitesi'nde profesör olan Fang, "Güneş-Dünya L5 noktası hala keşfedilmeyi bekleyen bakir bir yer. Bu nokta, bilimsel açıdan anlamlı ve mühendislik açısından elverişli" dedi.

Nanjing Üniversitesi, Çin Meteoroloji İdaresi ve Shanghai Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi tarafından başlatılan Xihe-2 görevinin, güneşin aktif bölgesindeki manyetik alanın kökenini ve evrimini araştırması ve güneş patlamalarının üç boyutlu yapısı ile fiziksel mekanizmasını ortaya çıkarması bekleniyor.

Fang'a göre, görev ayrıca uzaydaki hava durumuna ilişkin doğru tahmin ve zamanında erken uyarı için veri sağlayabilir.

Çin, güneşin H-alfa spektral görüntülemesini yapmak üzere ilk güneş keşif uydusu Xihe'yi 14 Ekim 2021'de güneşle eşzamanlı bir yörüngeye göndermişti.