Çin, Gençler İçin Bilimsel Araştırma Eğitim Programı Düzenliyor

Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST), ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için tasarlanan 2023 bilimsel araştırma eğitim programını organize ettiğini duyurdu. Program, inovasyonun ve pratik becerilerin gelişmesini amaçlıyor.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) - Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST), Çin'in kısa süre önce gençler için 2023 bilimsel araştırma eğitim programını organize ettiğini duyurdu. Program, inovasyonun ve pratik becerilerin gelişmesini amaçlıyor.

Esas olarak ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için tasarlanan program, öğrencileri enerji kaynakları, ekolojik çevre ve sağlık gibi alanlardaki bilimsel sorunları keşfetmeye ve araştırmaya teşvik ediyor.

Dernek, bu yıl düzenlenen programın dört başlığa odaklandığını duyurdu. Söz konusu başlıklar düşük karbonlu yaşam, gıda tasarrufu, göz sağlığı ve BeiDou navigasyon uydu ağı olarak belirlendi.

Programa dahil olan öğrencilerin bilimsel bilgiler edinmesi, araştırma yöntemlerini öğrenmesi, alan araştırmaları yapması, raporlar hazırlaması ve bulgularını diğer öğrenciler ile paylaşması hedefleniyor.

Okullar, bilim müzeleri, bilimi yaygınlaştırma eğitim üsleri ve diğer okul dışı eğitici kurumlar programa aktif olarak katılıyor.