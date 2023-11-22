Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nin açıkladığı son küresel inovasyon sıralamasına göre Çin, en yenilikçi 10 ülke arasında yer aldı. Rapora göre Çin, 2022'ye göre üç basamak yükselerek 10. sıraya yerleşti ve ilk 15'e giren tek gelişmekte olan ülke oldu.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nin açıkladığı son küresel inovasyon sıralamasına göre Çin, en yenilikçi 10 ülke arasında yer aldı.

Sıralama raporunu Salı günü yayımlayan akademi, küresel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının yüzde 95'inden fazlasına ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 85'inden fazlasına sahip 40 ülkenin inovasyon kapasitelerinin incelendiğini kaydetti.

Rapora göre Çin, 2022'ye göre üç basamak yükselerek 10. sıraya yerleşti ve ilk 15'e giren tek gelişmekte olan ülke oldu.

Küresel inovasyon coğrafyasındaysa fazla bir değişiklik olmadı. Raporda bölge olarak Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın küresel inovasyonda liderliklerini sürdürdüğü, ancak doğuya doğru inovasyon kaymasının güçlendiği dile getirildi.