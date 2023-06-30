Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi, 28 Nanometrelik İyon İmplantörlerin Üretim Sürecine Başladı

Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi (CETC), yan kuruluşu Elektronik Ekipman Grubu'nun, 28 nanometrelik iyon implantörlerin tam kapasite üretim sürecine başladığını açıkladı. İyon implantörü, çip üretiminde kilit bir ekipman olarak biliniyor. CETC'den yapılan açıklamada, Elektronik Ekipman Grubu'nun optik yol, kontrol ve yazılım gibi önemli modüllerin temel teknolojilerinde sürekli ilerleme kaydettiği ve orta akım, yüksek akım, yüksek enerji implantörleri ve üçüncü nesil yarı iletkenler de dahil olmak üzere iyon implantörü ürün modellerinin tüm serisini oluşturduğu belirtildi. 28 nanometreliklerin üretim sürecinin tamamı, yerli çip üretimi ve imalatı ile Çin'in entegre devre üretim endüstrisinin detaylı üretim süreçlerinde, endüstriyel güvenliği etkin şekilde garanti altına alıyor.