Çin, dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini fırlattı
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Çin, LandSpace şirketi tarafından geliştirilen Zhuque-2 adlı taşıyıcı roketi başarıyla fırlatarak dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini uzaya gönderdi. Bu fırlatma, Çin'in taşıyıcı roketlerinde düşük maliyetli sıvı itici yakıtların kullanımında bir atılım olarak değerlendiriliyor.
JİUQUAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir taşıyıcı roketi başarıyla fırlattı.
Beijing saatiyle sabah 09.00'da fırlatılan Zhuque-2 taşıyıcı roketi, uçuş görevini prosedüre uygun olarak tamamladı.
Çinli roket şirketi LandSpace tarafından geliştirilen Zhuque-2, sıvı oksijen-metan yakıtıyla çalışan ve planlanan yörüngesine başarıyla giren dünyanın ilk roketi olma özelliğini taşıyor.
Fırlatma, Çin'in taşıyıcı roketleri için yeni düşük maliyetli sıvı itici yakıtların uygulanmasında bir atılım anlamına geliyor.
Bu, Zhuque-2 taşıyıcı roketinin ikinci uçuş göreviydi.