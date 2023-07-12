Çin, dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini fırlattı

Çin, LandSpace şirketi tarafından geliştirilen Zhuque-2 adlı taşıyıcı roketi başarıyla fırlatarak dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini uzaya gönderdi. Bu fırlatma, Çin'in taşıyıcı roketlerinde düşük maliyetli sıvı itici yakıtların kullanımında bir atılım olarak değerlendiriliyor.