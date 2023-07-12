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Çin, dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini fırlattı

Teknoloji Haberleri

Çin, LandSpace şirketi tarafından geliştirilen Zhuque-2 adlı taşıyıcı roketi başarıyla fırlatarak dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketini uzaya gönderdi. Bu fırlatma, Çin'in taşıyıcı roketlerinde düşük maliyetli sıvı itici yakıtların kullanımında bir atılım olarak değerlendiriliyor.

Çin Dünyanın İlk Sıvı Oksijen-Metan Yakıtlı Taşıyıcı Roketini Uzaya Başarıyla FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan Zhuque-2 taşıyıcı roketi, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir taşıyıcı roketi başarıyla fırlattı.

Beijing saatiyle sabah 09.00'da fırlatılan Zhuque-2 taşıyıcı roketi, uçuş görevini prosedüre uygun olarak tamamladı.

Çinli roket şirketi LandSpace tarafından geliştirilen Zhuque-2, sıvı oksijen-metan yakıtıyla çalışan ve planlanan yörüngesine başarıyla giren dünyanın ilk roketi olma özelliğini taşıyor.

Fırlatma, Çin'in taşıyıcı roketleri için yeni düşük maliyetli sıvı itici yakıtların uygulanmasında bir atılım anlamına geliyor.

Bu, Zhuque-2 taşıyıcı roketinin ikinci uçuş göreviydi.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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