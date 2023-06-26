Çin, Dünyanın En Büyük Hidro-Fotovoltaik Santralini Devreye Aldı

Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Garze Tibet Özerk İli'nde yer alan mega hidro-fotovoltaik tamamlayıcı elektrik santrali, Pazar günü devreye alındı. Kela fotovoltaik santrali dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-fotovoltaik tamamlayıcı santrali olma özelliğini taşıyor.

CHENGDU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Garze Tibet Özerk İli'nde bulunan mega hidro-fotovoltaik tamamlayıcı elektrik santrali, Pazar günü devreye alındı.

Lianghekou hidroelektrik santralinin hidro-fotovoltaik tamamlayıcı projesinin ilk aşamasını oluşturan ve Yajiang ilçesinde bulunan Kela fotovoltaik santrali, dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-fotovoltaik tamamlayıcı santrali olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 1.667 hektarlık bir alanı kaplayan Kela fotovoltaik santralinin 1 milyon kilovatlık kurulu kapasitesini bulunuyor. Santral yılda ortalama 2 milyar kilovat-saat elektrik üretme ve yılda 1,6 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltma kapasitesine sahip.

Planlanan toplam kurulu kapasitesi 3 milyon kilovat olan Lianghekou hidroelektrik santrali, Garze'deki Yalong Nehri üzerinde yer alıyor.

Yalong Nehri havzası ise Çin'in temiz enerji üslerinden biri olarak öne çıkıyor.