Çin, dünyanın en büyük açık deniz rüzgar türbinini devreye aldı

Çin'in Fujian eyaletindeki açık deniz rüzgar çiftliğinde yer alan 16 megavatlık rüzgar türbini, elektrik üretimine başladı. Türbin, dünya genelindeki diğer türbinlere göre en yüksek üretim kapasitesine sahip. Yıllık 66 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi beklenen türbin, 36.000 hanenin elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak.

FUZHOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti açıklarında yer alan dünyanın ilk 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbini Çarşamba günü başarıyla şebekeye bağlanarak elektrik üretmeye başladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi, işlettiği Fujian açık deniz rüzgar çiftliğindeki rüzgar türbininin, tek başına, dünya genelinde faaliyet gösteren tüm türbinler arasında en büyük üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Her biri 123 metre uzunluğunda olan türbinin pervaneleri, yedi standart futbol sahası büyüklüğünde yaklaşık 50.000 metrekarelik bir alanı tarayabiliyor.

Rüzgar türbininin yılda 66 milyon kilovat-saat'ten fazla temiz elektrik üreterek üç kişilik 36.000 hanenin yıllık elektrik tüketim ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Bu da yaklaşık 22.000 ton standart kömür tasarrufu ve yaklaşık 54.000 ton karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer bir rakam.

Çin Üç Boğaz Şirketi Başkanı Lei Mingshan, 16 megavatlık açık deniz rüzgar türbininin, açık deniz rüzgar enerjisi endüstriyel zincirinin temel teknolojisinde bir dönüm noktası olduğunu ve ülkenin açık deniz rüzgar enerjisi endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini hızlandıracağını belirtti.