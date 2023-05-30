Çin, Dünya'nın en derin sondaj kuyusunu Xinjiang'da kazıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'nda, bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazılmasına başlandı.

URUMQİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'nda, bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanan 10.000 metreden fazla derinliğe sahip ilk sondaj kuyusunun kazılmasına başlandı.

Kazı işlemi Salı günü saat 11.46'da başladı. Kuyu, yer yüzeyinin altındaki derinlikleri araştırmak için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunması bakımından Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında dönüm noktası niteliği taşıyor.

11.100 metre tasarım derinliği olan sondaj kuyusu, Çin'in en büyük çölü olan Taklamakan'ın iç bölgesinde yer alıyor.

Ağırlığı 2.000 tonu aşan sondaj uçları ve borularını içeren ekipman, Kretase sistemi de dahil olmak üzere 10'dan fazla kıtasal tabakayı delerek Dünya'nın derinliklerine inecek.

Operasyona katılan teknik uzman Wang Chunsheng, 10.000 metre derinlikte bir sondaj kuyusu kazmanın, Dünya'nın bilinmeyen kısmını keşfetmek ve insan bilgisinin sınırlarını genişletmek üzere atılmış cesur bir adım olduğunu söyledi.

Çin Mühendislik Akademisi'nde akademisyen olan Sun Jinsheng, "Bu sondaj projesini inşa etmenin zorluğu, büyük bir kamyonun iki ince çelik halat üzerinde ilerlemesine benzetilebilir" dedi.

Tarim Havzası, sert zemini ve karmaşık yeraltı koşulları nedeniyle keşfedilmesi en zor alanlardan biri olarak biliniyor.