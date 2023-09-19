Çin, dijital alanda dışa açılmayı teşvik edecek

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ile yapılan toplantıda, Çin'in dijital alanda üst düzey dışa açılmayı teşvik edeceğini söyledi. İki taraf, dijital alan, yapay zeka, iletişim teknolojisi standartları gibi konularda işbirliği yapma konusunda anlaştı.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Çin'in dijital alanda üst düzey dışa açılmayı teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ile eş başkanlığını yaptığı 2. Çin-AB üst düzey diyalog toplantısında yaptı.

İki taraf, dijital alan, yapay zeka, iletişim teknolojisi standartları, sınır ötesi veri akışları ve gıda dışı ürünlerin güvenliği gibi bir dizi alanda iyileştirme yapılması ve uygulanacak politikalar üzerine derinlemesine görüşmelerde bulundu ve süreç içinde birtakım sonuçlara ulaşıldı.

İki taraf, Çin ve AB'nin dijital alanda geniş ortak çıkarlara ve güçlü bir tamamlayıcılığa sahip olduğunu belirtti.

Taraflar, Çin ve AB'nin dijital alanda tatbiki işbirliğinde yeni sonuçlara ulaşmak üzere çalışmak, dijital ekonominin gelişimi için açık, kapsayıcı, hakkaniyetli, adil ve ayrımcı olmayan bir ortamı teşvik etmek ve küresel dijital dönüşüm ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunmak üzere birlikte çalışmaya ve alışverişleri güçlendirmeye hazır olduğu konusunda mutabakata vardı.

Zhang, Avrupa da dahil olmak üzere tüm dünyadaki şirketlerin, Çin'in dijital ekonomisinin kalkınma fırsatlarını paylaşmasını ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Jourova da AB ve Çin'in dijital alanda işbirliğine yönelik iyi bir temele ve imkanlara sahip olduğunu ve AB'nin ilgili alanlarda Çin'le diyalog ve etkileşimleri güçlendirmeye ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu ifade etti.