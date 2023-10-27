Çin, Derin Deniz Teknolojisi ve İnovasyon Konferansı'nda Övgü Aldı

Çin'in Hainan eyaletinde düzenlenen Derin Deniz Teknolojisi İnovasyon Konferansı'na katılan yabancı uzmanlar, Çin'in derin deniz teknolojisi ve ekipmanları alanında kaydettiği gelişmelerden övgüyle bahsetti. Konferansa dünya çapında 170 kurum ve kuruluştan temsilciler katıldı.

1. Konferanstan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen 2023 Hainan Serbest Ticaret Limanı Uluslararası Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Forumu ve Derin Deniz Teknolojisi İnovasyon Konferansı'na katılan yabancı uzmanlar, Çin'in derin deniz teknolojisi ve ekipmanları alanında kaydettiği gelişmelerden övgüyle söz etti.

Perşembe günü sona eren uluslararası derin deniz bilimi ve teknoloji işbirliği konulu konferansa dünya çapında yaklaşık 170 kurum ve kuruluştan temsilciler katıldı.

"Müşterek Gelecek İçin Derin Denize Odaklanmak" temalı forum, derin deniz bilimi ve teknolojisi alanında derinlemesine uluslararası etkileşim ve işbirliğine yönelik bir platform işlevi görmeyi hedefliyor.

"Son birkaç yıl içinde inşa edilen ve faaliyete geçen derin deniz insanlı denizaltıları görmek son derece etkileyici. Bilimsel amaçlarla kullanılabilecek tam okyanus derinliğinde insanlı bir denizaltı aracına sahip olmak gerçekten etkileyici. Bu hakikaten çok kıymetli."

"Bugün, Çin'deki bilim adamlarının sunduğu pek çok iyi örnek gördük. Derin deniz mühendisliğinde, fosil yakıtlar ve çok derinlerde sondaj yapabilme becerisi gibi pek çok gelişme var. Ayrıca biyoçeşitliliğin ve biyolojik kaynakların, mangrovlarla ilgili konuların, deniz çayırlarının anlaşılması, gelgitli sulak alanlar ve biyoçeşitlilik gibi çok önemli konularda büyük ilerleme var."

"5 yıl içinde farklı bir Çin göreceğimizi düşünüyorum. Bence Çin hem ekonomik açıdan hem de derin okyanus keşifleri açısından dünya lideri olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanya'dan bildiriyor.(XHTV)