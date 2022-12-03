Çin'den çılgın proje! Ay'a nükleer enerji tesisi kuracak

Uzay yarışında vites artıran Çin, Ay ile ilgili çılgın fikirlere sahip. Asya ülkesinden gelen yeni raporlar, Çin'in 2028'e kadar Ay'da baz istasyonu kurmayı hedeflediğini gösteriyor. Ay'da kurulacak bu tesis muhtemelen nükleer enerji ile çalışacak.

Ay'da 1 megavat elektrik üretecek nükleer enerji tesisi

2027'den itibaren yedi yıllık Ay planları olduğu bildirilen Çin, bu alandaki hedeflerini büyütmüş gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta SCMP tarafından hazırlanan rapora göre, nükleer enerji üssü 1 megavat elektrik üretecek şekilde tasarlandı.

Projede takım lideri olarak çalışan iki Çinli bilim insanı, nükleer üssün prototip versiyonu tasarımlarını tamamladığını bildirdi. Hatta bazı parçaların üretildiğini dile getirdiler. Ancak Ay'da 1 megavatlık enerji üssünün oldukça iddialı olduğunu unutmamak lazım.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse Nasa, 40 kilovat enerji üretebilen (Çin'in yaklaşık yüzde 4'ü) nükleer fisyon reaktörü inşa etmek için üç tasarım konsepti geliştirdi. Bu reaktörün Ay koşullarında 10 yıl dayanabileceği belirtildi.

Çinli bilim insanları, nükleer enerji tesisinin şemsiye benzeri bir tasarıma sahip olmasını istiyor. Bu, ısı enerjisini çevreleyerek daha fazla alana dağıtmasını mümkün kılacak. Ayrıca soğutucu olarak sıvı lityum kullanılacak.

Çin'in Ay Keşif programının baş tasarımcısı Wu Weiran, "Astronotlarımızın 10 yıl içinde Ay'a gidebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan NASA ise Artemis programıyla 2024'te Ay'a insanlı yolculuk gerçekleştirmek istiyor.

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