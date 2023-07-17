Çin'deki Yeni Enerjili Araç Şarj Kompleksi Faaliyete Geçti

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hefei'deki ilk yeni enerjili araç şarj kompleksi binası, kısa süre önce deneme amaçlı faaliyetlerine başladı. Şarj üniteleri, altı katlı kompleksteki tüm park yerlerine yerleştirildi. Komplekste küçük ve orta boy araçlar için 185 ve elektrikli kamyon gibi büyük araçlar için 12 olmak üzere toplam 197 park yeri bulunuyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bulunan Hefei'deki ilk yeni enerjili araç şarj kompleksi binası, kısa süre önce deneme amaçlı faaliyetlerine başladı.

Şarj üniteleri, altı katlı kompleksteki tüm park yerlerine yerleştirildi. Komplekste küçük ve orta boy araçlar için 185 ve elektrikli kamyon gibi büyük araçlar için 12 olmak üzere toplam 197 park yeri bulunuyor.

SES 1 (Çince): CHEN JİNGJİNG, Hefei Elektrik Araç Şarj Tesisleri Yatırım ve Operasyon Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"15.000 metrekare alanı kaplayan projedeki 197 park yerinin hepsi hızlı doğru akım şarj istasyonları ile donatıldı. Bu, park, şarj ve destek hizmetleri gibi bir dizi hizmet sunan örnek bir proje. Proje, halihazırda her gün en az 1.000 yeni enerjili aracın (NEV) şarj ihtiyacını karşılayarak, günde ortalama toplam 30.000 kilovat-saat enerji sağlayabiliyor. Projenin ana müşterileri arasında taksiler, internet üzerinden çağrılan araçlar ve lojistik araçları yer alıyor. Proje ayrıca, yakınlardaki özel araçların şarj gereksinimlerini karşılıyor. Bir sonraki adım olarak, NEV sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek için araba yıkama, bakım, sigorta talepleri gibi daha fazla hizmet sunmayı planlıyoruz."

SES 2 (Çince): HU CHAOHONG, Taksi şoförü:

"Eskiden Hefei'de arabamı şarj etmek çok zahmetliydi. Şarj üniteleri genellikle açık alanlarda bulunuyordu. Tuvalet veya yemek yenecek yerler yoktu, yani elverişli koşullar yoktu. Projenin faaliyete geçmesinden bu yana bu civarın 20 kilometre yakınında olduğumda şarj için her zaman buraya geliyorum çünkü burada tuvalet ve yemek yenecek yerler var. Bu da oldukça pratik. En önemlisi de özellikle sıcak yaz günlerinde kapalı alanların şarj sırasında elektrikli araçlar için daha iyi olması. Kapalı alanlar, araçları güçlü güneş ışığından veya şiddetli yağmurlardan koruyor. Şehrimizde buna benzer şarj komplekslerinin sayısının artması iyi olur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Hefei'den bildiriyor.

(XHTV)