Çin'deki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santrali faaliyete geçti

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

DAQİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Daqing Petrol Sahası'nda bulunan Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santrali 18,73 megavatlık kurulu kapasiteye sahip. Santralin yıllık ortalama elektrik üretimi, 8400 ton standart kömür yakılarak üretilen elektriğe eşdeğer olup karbondioksit emisyonlarını 22.000 ton azaltıyor. 30 Haziran 2022'de faaliyete geçen santral, o tarihten bu yana 33 milyon kilovat-saat elektrik üretti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Daqing kentinde yer alan, PetroChina'ya bağlı Daqing Petrol Sahası'ndaki Xinghuo su yüzeyi fotovoltaik enerji santralinin bir kısmı görülüyor, 19 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)