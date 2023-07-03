Çin'deki Veri Merkezi Yeşil Enerji Tüketiminin Yüzde 58'ini Oluşturuyor

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Dalad Sancağı'nda bulunan Dalad Fotovoltaik Enerji Üssü'nün ekipmanlarını kontrol eden bir personel, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)

HOHHOT, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Horinger veri merkezi kümesindeki rüzgar ve güneş enerjisini içeren yeşil enerji tüketimi, Haziran ayı itibarıyla toplam enerji tüketiminin yüzde 58'ini oluşturdu.

Bu veri Pazartesi günü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'ta sona eren ve üç gün süren Çin Yeşil Bilgi İşlem Gücü Konferansı'nda açıklandı.

Horinger veri merkezi kümesi, Çin'deki 10 ulusal veri merkezi kümesi arasında yer alıyor. 2022'nin Şubat ayında, genel bilgi işlem gücünü artırmak için ülkede 8 ulusal bilgi işlem merkezi ve 10 ulusal veri merkezi kümesinin kurulmasını içeren bir mega proje başlatılmıştı.

Rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi açısından zengin kaynaklara sahip olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin toplam kurulu yeni enerji kapasitesi Çin'de üçüncü sırada yer alırken, bölgenin yeni enerjiden elektrik üretimi ulusal grafikte en üst sırada bulunuyor.

Bilgi işlem sektörü enerjiye yoğun bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Hohhot şehrinde bulunan Horinger veri merkezi kümesi 950.000 sunucuyu barındırabiliyor ve bu da onu bilgi işlem gücü açısından Çin'in önde gelen veri merkezleri arasına yerleştiriyor. Veri merkezi sonuç olarak, önemli miktarda enerji tüketimine ihtiyaç duyuyor.