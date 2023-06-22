Çin'deki Telekomünikasyon Sektörü İlk Beş Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'deki telekomünikasyon sektörü bu yılın ilk beş ayında, gelişmekte olan işletmelerin desteğiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre sektördeki firmaların birleşik faaliyet gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 712,5 milyar yuan (yaklaşık 99,24 milyar ABD doları) oldu.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki telekomünikasyon sektörü bu yılın ilk beş ayında, gelişmekte olan işletmelerin desteğiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre sektördeki firmaların birleşik faaliyet gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 712,5 milyar yuan (yaklaşık 99,24 milyar ABD doları) oldu.

Bakanlık, internet veri merkezleri, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmekte olan sektörlerin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 arttığını, bunun da telekom sektörünün gelirlerinin 3,8 yüzde puan yükselmesine katkı sağladığını belirtti.

Veriler aynı zamanda 5G hizmetlerinin yaygınlaştığını da ortaya koyuyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla ülkede 2,84 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor. 2023'ün ilk beş ayında 5G cep telefonu kullanıcısı sayısında 90,73 milyon net artış oldu.