Çin'deki Otoyol Hizmet Alanlarının Yüzde 90'ı Şarj Üniteleriyle Donatıldı
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Çin Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Guo Sheng, ülke genelindeki otoyol servis alanlarında toplam 18.590 şarj ünitesinin kurulduğunu açıkladı. Bu sayede insanların tatil günlerinde şarj için kuyrukta beklediği süre kısaldı.
BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de Haziran sonu itibarıyla otoyol hizmet alanlarının yaklaşık yüzde 90'ı şarj üniteleriyle donatıldı.
Çin Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Guo Sheng, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında ülke genelinde binek araçlar için 29.000 park yerinin bulunduğu 5.931 otoyol servis alanında toplam 18.590 şarj ünitesinin kurulduğunu belirtti.
Servis alanlarında artan şarj tesisleri sayesinde, insanların bu yıl tatil günlerinde şarj için kuyrukta beklediği süre kısaldı.
Guo, halkın talebine daha iyi yanıt verebilmek için otoyollardaki şarj altyapı ağının geliştirilmeye devam edeceğini söyledi.