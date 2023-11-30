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Çin'deki Deniz Geçişli Otoyol Projesi Tamamlanmaya Yaklaşıyor

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen ve Zhongshan kentleri arasındaki denizden geçen otoyol projesi tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı. Shenzhen-Zhongshan bağlantısı, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki temel ulaşım merkezi projesi. Deniz geçişli bağlantının 2024 yılında trafiğe açılması planlanıyor.

Deniz geçişli otoyol projesinin görüntüleri

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen ve Zhongshan kentleri arasındaki denizden geçen otoyol projesi tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı.

Shenzhen-Zhongshan bağlantısı, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki temel ulaşım merkezi projesi.

Deniz geçişli bağlantının 2024 yılında trafiğe açılması planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangdong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Guangdong Körfez Çin Ulaşım Teknoloji Haberler

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