Çin'deki ChinaJoy'a 22 Ülkeden Yaklaşık 500 İşletme Kayıt Yaptırdı

Çin'in Shanghai kentinde her yıl düzenlenen ve Asya kıtasının en büyük oyun etkinliği olan ChinaJoy'a bu yıl 22 ülke ve bölgeden yaklaşık 500 işletme kayıt yaptırdı. Bu yılki etkinliğin 28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

SHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde her yıl düzenlenen ve Asya kıtasının en büyük oyun etkinliği olan ChinaJoy'a bu yıl 22 ülke ve bölgeden yaklaşık 500 işletme kayıt yaptırdı. Bu yılki etkinliğin 28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yıl kuruluşunun 20. yıl dönümü olan ChinaJoy'a katılacak işletmelerin sayısı halihazırda hızla artıyor. Bu durum, Çin pazarının küresel çevrimiçi eğlence ve oyun şirketleri için ne kadar güçlü bir cazibe noktası olduğunu gösteriyor.

Organizasyon komitesi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Fransa, ABD, Japonya, Singapur, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerden 100'den fazla yabancı şirket bu yıl ChinaJoy'a kaydoldu ve fuara başvuranların yaklaşık üçte birini yabancı şirketler oluşturdu.

Özellikle Qualcomm, Sony, Bandai Namco, AMD, Samsung ve diğer dünyaca ünlü sektör liderleri, Shanghai'daki etkinlikte yeni dijital eğlence ürünlerini sergileyecek.

Bu yılki etkinlikte, yapay zeka unsurları öne çıkarılacak. 120.000 metrekareyi aşkın bir sergi alanına sahip etkinlikte, çeşitli yapay zeka uygulama senaryoları ve ilgili ürünler sergilenecek. Etkinlikte ilk kez dijital teknoloji yenilikleri konulu bir tema sergisi bölümü de yer alacak.

ChinaJoy'un yan etkinliği olan Çin Oyun Geliştiricileri Konferansı ayrıca yapay zeka üzerine özel bir foruma ev sahipliği yapacak ve küresel uzmanları yapay zeka teknolojilerinin oyun ve dijital eğlence yenilikleri üzerindeki olası etkisini ele almaya davet edecek. Fuar süresince yurtiçinden ve yurtdışından yüzlerce çevrimiçi oyunun da Shanghai'da görücüye çıkması bekleniyor.