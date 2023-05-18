Çin'deki bir çiftlikte akıllı çiftçilik sistemi kullanılıyor

Tianjin'deki tarımsal tesisleri yönetmek için kullanılan akıllı çiftçilik sistemi gerçek zamanlı veriler sağlayarak tarım teknisyenlerine yardımcı oluyor.

Tarımsal tesisleri yönetmek için Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki bir uygulama çiftliğinde akıllı çiftçilik sistemi kullanılıyor.

20.000 mu'luk (yaklaşık 1.300 hektar) bir alanı kaplayan çiftlik, Çin'in önde gelen gübre, tohum ve zirai ilaç operatörü Sinochem'e ait.

Platform, ekinlerin büyümesi hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayarak, bir tarım teknisyeninin tek başına bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla 4.000 mu (yaklaşık 266 hektar) çeltik tarlasını yönetmesini sağlıyor.

Sistem, Tianjin'deki çeşitli alanlarda uygulanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Tianjin'den bildiriyor.

(XHTV)