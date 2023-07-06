Çin'deki 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 2,84 Milyonu Geçti

Çin, dünyanın en büyük ve en gelişmiş şebeke altyapısını kurma çabaları kapsamında 5G baz istasyonlarının sayısının 2,84 milyonu aştığını duyurdu. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmak için teknolojik açıdan daha gelişmiş bir ağ altyapısı kuruluyor.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı, ülkenin dünyanın en büyük ve en gelişmiş şebeke altyapısını kurma çabaları çerçevesinde Mayıs ayı sonu itibariyle 2,84 milyonu aştığı duyuruldu.

Duyuru, Beijing'de devam eden 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı sırasında Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Wang Jiangping tarafından yapıldı.

Çin, teknolojik açıdan daha gelişmiş bir ağ altyapısı kurarak son yıllarda dijital ekonominin gelişimini hızlandırıyor.

Çin'in dijital ekonomisinin ölçeği, 2022 yılında 50,2 trilyon yuana (yaklaşık 6,93 trilyon ABD doları) ulaştı. Dijital ekonominin ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payı yüzde 41,5'e yükselerek istikrarlı büyüme ve dönüşüm için önemli bir lokomotif haline geldi.

"Veri, Gelişimi Yönlendirir, Zeka, Geleceğe Yön Verir" temasıyla düzenlenen ve Cuma günü sona erecek olan 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı, dünya genelinde dijital ekonomi için açık bir inovasyon ağı kurulmasını öneriyor.