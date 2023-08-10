Çin'de Yapay Et Üretimi İçin Pilot Fabrika Faaliyete Geçti

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bir pilot fabrika, kültürlü et üretmek üzere faaliyete geçti. Böylece, laboratuvar ortamında üretilen yapay etin büyük ölçekli imalatına doğru bir adım daha atılmış oldu.

SHANGHAİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bir pilot fabrika, kültürlü et üretmek üzere faaliyete geçti. Böylece, laboratuvar ortamında üretilen yapay etin büyük ölçekli imalatına doğru bir adım daha atılmış oldu.

Çin 1,4 milyarlık nüfusu için gıda güvenliğini sağlamaya öncelik verirken, Shanghai merkezli CellX'e ait fabrika, laboratuvar testleri ile kültürlü etin ticari üretimi arasında önemli bir köprü görevi görüyor.

CellX CEO'su Yang Ziliang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tesisin düşük maliyetli serumsuz kültür ortamı gibi kendi geliştirdiği teknolojilerden yararlanarak kültürlü etin üretim maliyetini pound (1 pound = 0.45359237 kilogram) başına 100 ABD dolarının altına düşürmeyi başardığını söyledi.

Yang, şirketin ürünü 2025 yılına kadar yurtdışında piyasaya sürmeyi hedeflediğini ve kültürlü et satışına onay veren ABD ve Singapur gibi ülkelerde pazar onayı almaya çalıştığını belirtti.

Kültürlü et, hayvan hücrelerinin bir kaba konularak çoğalmaları ve büyümeleri için besin maddeleriyle beslenmesi yoluyla elde ediliyor. Bu sektör, hayvanları kesilmekten kurtarırken daha besleyici etlerin seri üretimini vadediyor.

Kültürlü et sektörü küresel çapta ticarileşme sürecini hızlandırırken Shanghai kentindeki fabrika, faaliyete geçen az sayıdaki büyük ölçekli pilot fabrikalar arasında yer alıyor.