Çin'de Yabancı Yolculara Daha Kolay Demiryolu Hizmetleri

Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi, ülkede yabancı yolculara daha kolay çevrimiçi bilet satın alma ve self servis check-in uygulaması dahil olmak üzere daha elverişli demiryolu hizmetleri sunulacağını bildirdi.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grup Limited Şirketi, ülkede yabancı yolculara daha kolay çevrimiçi bilet satın alma ve self servis check-in uygulaması dahil olmak üzere daha elverişli demiryolu hizmetleri sunulacağını bildirdi.

Söz konusu hamle, ülkenin Cuma gününden itibaren yabancı daimi ikamet kimlik kartının yeni bir versiyonunu çıkarmaya karar vermesinin ardından geldi. Şirket, yeni kart sahiplerinin Çin vatandaşlarıyla aynı self servis ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanacağını duyurdu.

Demiryolu yetkilileri ayrıca, Salı günü yabancı pasaport sahipleri için çevrimiçi kimlik doğrulama hizmeti başlattı. Bu uygulamadan önce, Çin'in resmi demiryolu bilet rezervasyon sitesi 12306.cn üzerinden bilet alan yabancı yolcular, kimlik bilgilerini doğrulamak için pasaportlarını tren istasyonu gişelerine götürmek zorundaydı.