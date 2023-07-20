Çin'de Süper Derin Sondaj Kuyusu Kazıları Başladı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan Havzası'nda süper derin bir sondaj kuyusu kazılarına başlandı. Bu, ülkede 10.000 metreyi geçen derinlikte açılan ikinci sondaj kuyusu olacak.

CHENGDU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Jiange ilçesinde bulunan süper derin sondaj kuyusunun kazı alanı görülüyor, 20 Temmuz 2023.

Çin'in güneybatısındaki büyük bir doğalgaz üretim sahası olan Sichuan Havzası'nda Perşembe günü süper derin bir sondaj kuyusunun kazılmasına başlandı.

Bu, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Tarim Havzası'nda Mayıs ayı sonunda başlayan ilk sondaj kuyusunun ardından, ülkede 10.000 metreyi geçen derinlikte açılan ikinci sondaj kuyusu olacak.

10.520 metre derinlikte olması planlanan sondaj kuyusu, Sichuan Havzası'nın kuzeybatısında yer alıyor. Sondaj çalışmaları, PetroChina Güneybatı Petrolleri ve Doğalgaz Sahası Şirketi tarafından yürütülüyor. Sondajın başarıyla sonuçlanmasının ardından yeni bir süper derin doğalgaz depolama sahasının keşfedilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Xiao Yonghang/Xinhua)