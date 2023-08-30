Çin'de Siber Güvenlik Zirvesi düzenlendi

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi, yapay zeka güvenliği ve siber alan yönetişiminin önemine vurgu yaparak sona erdi. Zirveye akademisyenler, bilim insanları, girişimciler ve hükümet yetkilileri katıldı.

TİANJİN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde ilki düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi Salı günü sona erdi. Zirvede yapay zeka güvenliği ve siber alan yönetişiminin önemine vurgu yapıldı.

"Siber Güvenliğin Ortaklaşa İnşası ve Siber Alan Yönetişimi" temasıyla düzenlenen iki günlük zirveye aralarında akademisyenler, bilim insanları, girişimciler ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu 500'den fazla kişi katıldı.

Zirve, 4. Uluslararası Anti-Virüs Konferansı ile aynı zamana denk geldi.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi'nin zirvede açıkladığı bir rapora göre, ülkede bireysel kullanıcıları hedef alan bilgisayar virüsü saldırılarının sayısı 2023 yılında azalırken, kurumlara yönelik saldırılar geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Raporda, önemli miktarda hassas kişisel veri içeren eğitim, finans ve sağlık alanlarını kapsayan kritik bilişim altyapısı sektörünün 2023 yılında veri ihlallerinin birincil hedefi haline geldiği belirtildi.

ABD'li siber güvenlik şirketi McAfee'nin pazarlama direktörü Tyler McGee, üretken yapay zekanın hızlı gelişiminin yeni siber güvenlik endişelerini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Rusya'nın siber güvenlik ve anti-virüs firması Kaspersky Lab'ın kurucusu Eugene Kaspersky ise küresel ölçekteki siber suçlularla mücadelede uluslararası kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in üretken yapay zeka hizmetlerinin yönetimine ilişkin geçici düzenlemesi 15 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Düzenleme, üretken yapay zeka teknolojisinin gelişmesi için bir dizi önlem ortaya koyarken, aynı zamanda üretken yapay zeka hizmet sağlayıcıları için temel normları da belirledi.