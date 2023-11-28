Çin'de Shenzhen-Zhongshan denizden geçen otoyol projesi tamamlanmaya yaklaşıyor

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen ve Zhongshan kentleri arasındaki denizden geçen otoyol projesi tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı. Proje, dünyanın en zorlu deniz geçişli bağlantı kümesi projelerinden biri olarak planlanmaktadır.

GUANGZHOU, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen ve Zhongshan kentleri arasındaki denizden geçen otoyol projesi tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı.

Guangdong Eyalet Ulaşım Grubu Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 6,8 kilometre uzunluğundaki batırma tüp sualtı tünelindeki çalışmalar sona yaklaşırken, son beton dökümü Salı günü gerçekleştirildi.

Tünel, İnci Nehri Haliç'inin iki yakasında yer alan Shenzhen ve Zhongshan'ı birbirine bağlayan 24 kilometre uzunluğundaki otoyolun bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Shenzhen-Zhongshan bağlantısı, Guangdong-Hong Kong-Macao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki temel ulaşım merkezi projesi. Bir su altı tüneli, iki köprü ve iki yapay adadan oluşan proje, dünyanın en zorlu deniz geçişli bağlantı kümesi projelerinden biri.

Deniz geçişli bağlantının 2024 yılında trafiğe açılması planlanıyor. Proje faaliyete geçtiğinde, Shenzhen ve Zhongshan arasındaki seyahat süresi iki saatten yaklaşık 20 dakikaya düşecek.

Guangdong Eyalet Ulaşım Grubu Limited Şirketi Başkanı Deng Xiaohua, Shenzhen-Zhongshan bağlantısının Hong Kong-Zhuhai-Macao Köprüsü gibi mevcut yapılarla birlikte Büyük Körfez Bölgesi'nde denizden ve nehirden geçen geçitlerden oluşan bir ağ oluşturarak şehir kümesinin bağlanabilirliğini artıracağını söyledi.