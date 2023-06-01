Çin'de Sanal Güç Santrali 5G ve Kuantum Teknolojisiyle Entegre Edildi

Çin'in doğusundaki Hefei kentindeki bir elektrik şirketi, talebin zirveye çıktığı dönemlerde elektrik arzının sorunsuz sağlanması amacıyla, daha akıllı enerji yönetimi için kentin sanal güç santraline '5G+ kuantum' teknolojisini entegre etti.

Çin'in doğusundaki Hefei kentindeki bir elektrik şirketi, talebin zirveye çıktığı dönemlerde elektrik arzının sorunsuz sağlanması amacıyla, daha akıllı enerji yönetimi için kentin sanal güç santraline "5G+ kuantum" teknolojisini entegre etti.

SES 1 (Çince): CHEN LU, Çin Devlet Şebekesi Hefei Elektrik Şirketi, Sevk ve Kontrol Merkezi Direktörü:

"Sanal güç santrali; farklı yerlere dağılmış şarj sütunları, klimalar ve enerji depolama istasyonları gibi yeni enerji kaynakları ile elektrik yüklerini entegre eden bir platform. Bu santral, elektrik kullanımının eşgüdümlü, hassas ve esnek şekilde kontrol edilmesini amaçlıyor."

Hefei Sanal Güç Santrali sistemi, resmi olarak Şubat 2020'de başlatıldı. Yapılan son güncellemeyle sistemin verimliliği büyük ölçüde artırıldı.

SES 2 (Çince): CHEN LU, Çin Devlet Şebekesi Hefei Elektrik Şirketi, Sevk ve Kontrol Merkezi Direktörü:

"Bir elektrikli araç şarj etme ve akü değiştirme istasyonunun, sistem aracılığıyla bir ayarlama talimatına tam olarak tepki vermesi 90 saniye sürüyordu. Şimdiyse, 5G uygulamasıyla yanıt süresi 15 saniye seviyesine düşürüldü. Kuantum şifreleme teknolojisi, talimatların random kodlarla gitmesini sağlayarak elektrik yükleme ayar talimatlarının güvenlik ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırıyor."

SES 3 (Çince): WENG SHİRUİ, NIO (Hefei) Batarya Değiştirme Servisi Müdürü:

"Arkamda, Hefei Sanal Güç Santrali'ne bağlı bir NIO akü değiştirme istasyonu bulunuyor. 5G ve kuantum teknolojilerinin uygulanmasıyla istasyonda insansız ve akıllı kontrol gerçekleştiriliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)