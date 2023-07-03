Çin'de Modüler İnşaat Teknolojisiyle 100 Metreden Yüksek Apartmanlar İnşa Edildi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde modüler inşaat teknolojisi kullanılarak bir yıl içinde 100 metreden yüksek beş apartman inşa edildi. Beton binalar, bir fabrikada üretilen 6.028 standart modüler ünite ile birleştirildi. Modüller, tüm elektrik ve iç kaplamaları tamamlanmış olarak sahaya nakledildi. Modüler yapı inşaat atıklarının yüzde 75'inin azaltılmasına yardımcı olabilir.