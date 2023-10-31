Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı, Çin'in Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirilecek. Konferans, bilim ve teknoloji alanında hükümetler arası işbirliği, halklar arası etkileşim, endüstriyel inovasyon ve kalkınma gibi konulara odaklanacak.

Çin'de Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Konferansı düzenlenecek

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre, 1. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı 6-7 Kasım tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

Konferans, bilim ve teknoloji alanında hükümetler arası işbirliği, bilim ve teknolojide halklar arası etkileşim, endüstriyel inovasyon ve kalkınma, bilimsel araştırmalarda paradigma değişikliği, geleceğin tıbbı, açık bilim ve büyük veri gibi konulara odaklanacak.

Konferans; açılış töreni, Kuşak ve Yol İnisiyatifi bilim-teknoloji ve inovasyon bakanları toplantısı, tema etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları ve sonuç değerlendirilmesi ile ana teknoloji etkinlikleri olmak üzere başlıca beş bölümden oluşacak.

Chongqing Belediye Başkan Yardımcısı Zhang Anjiang, 70'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluşlardan aralarında Nobel Ödülü sahipleri, akademisyenler, uzmanlar, bilim insanları ve üniversite rektörlerinin de bulunduğu 300'ü aşkın yabancı katılımcının konferansa davet edildiğini söyledi. Zhang ayrıca, Çin'den akademisyenler, üniversite rektörleri, bilimsel araştırma kurumları ve önemli işletmelerin temsilcilerinin de konferansa katılacağını sözlerine ekledi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zhang Guangjun, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi olan 80'den fazla ülkeyle hükümetler arası bilim ve teknoloji işbirliği anlaşmaları imzaladığını ve kapsamlı, çok seviyeli ve çok çeşitli bir bilim ve teknoloji işbirliği modelini ortaklaşa inşa ettiğini söyledi.

Zhang, Çin'in uluslararası bilimsel ve teknolojik etkileşimler ile işbirliğini teşvik etmek ve küresel rekabet gücüne sahip açık bir inovasyon ekosisteminin inşasını hızlandırmak için daha fazla adım atacağını söyledi.

Konferans; Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Çin Bilimler Akademisi, Çin Mühendislik Akademisi, Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, Chongqing Belediyesi yönetimi ve Sichuan eyaleti yönetiminin ortak sponsorluğunda gerçekleştirilecek.