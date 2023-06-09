Çin'de kısa video içerik yarışması başladı

Çin'in başkenti Beijing'de kısa video içerik üreticileri için uluslararası bir yarışma başlatıldı. Yarışma kapsamında içerik üreticilerine Çin hakkında hikayeler anlatan kısa videolar göndermeleri için çağrı yapıldı.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü kısa video içerik üreticileri için uluslararası bir yarışma başlatıldı. Yarışma kapsamında içerik üreticilerine Çin hakkında hikayeler anlatan kısa videolar göndermeleri için çağrı yapıldı.

2018'de Çin Yabancı Diller Yayıncılık İdaresi tarafından ilki düzenlenen Benim Çin Hikayem Uluslararası Kısa Video Yarışması'nın bu yıl beşincisi düzenleniyor.

Kısa video içerik üreticileri, yarışmaya Çin'deki deneyimlerini anlatan videolar gönderebilecek. Bu yılki etkinliğin yeni bölümleri, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaleti ve merkezi Zhengzhou'ya yapılan gezileri konu alıyor.

İdarenin başkan yardımcısı Yu Tao, Çin'i uluslararası bir perspektiften dünyaya sunmanın, uluslararası toplumun Çin'i anlamasına ve Çin ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun gelişmesine yardımcı olacağını söyledi.

Yu ayrıca, idarenin yabancı izleyicilere Çin'in kültürü ve gelişimi hakkında hikayeler anlatacak platformlar kurmak için çeşitli ortaklarla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

En son dördüncüsü düzenlenen yarışmaya 65.000'den fazla başvuru yapılmış ve 72 kişi ödüllendirilmişti.