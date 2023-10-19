Çin'de iPhone 15 Modellerine Talep Eksikliği

Apple'ın Çin pazarındaki satışlarının düşüş yaşadığı ve iPhone 15 modellerinin önceki modele göre daha az talep gördüğü belirtiliyor. Huawei'nin güçlü talebi Apple için risk oluşturuyor.

Apple'ın bir ay önce tanıttığı yeni iPhone 15 modellerine Çin'de talep eksikliği yaşanıyor gibi görünüyor. Apple'ın Çin pazarındaki satışlarının düşüş yaşadığına dair Bloomberg raporu ve Haitong International Securities analisti Jeff Pu'nun doğrulamasıyla birlikte, iPhone 15'in önceki model iPhone 14'e göre daha az talep gördüğü belirtiliyor. Özellikle iPhone 15 Pro Max modeli en popüler seçenek olarak öne çıkarken, diğer modeller olan iPhone 15 Pro, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a talep zayıf olarak görünüyor.

iPhone 16 nasıl olacak?

Jeff Pu, daha uygun fiyatlı modellerin Çin'deki mağazalarda daha kolay bulunabildiğine ve Çin pazarının kendine özgü dinamiklere sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, Çin'de Huawei gibi yerel akıllı telefon üreticileriyle sıkı bir rekabet olduğunu belirtiyor. Huawei'nin yeni akıllı telefonlarına olan talebin güçlü olduğunu ve bu durumun Apple için risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Öte yandan, iPhone satışları ABD'de ve diğer bölgelerde güçlü bir şekilde devam ediyor. Apple, Hindistan'da ve Avrupa'da artan ilgiyle bir toparlanma yaşanacağına inanıyor.

Jeff Pu'ya göre, iPhone 16 serisinin gelecek yılın Pro modelleri daha hızlı bir 5G modem, Wi-Fi 7 ve yeni bir ultra geniş lensle donatılacak. Diğer modeller ise bazı teknolojileri alacak. Ayrıca, tüm iPhone 16 modellerinin A18 ailesinden çiplerle güçlendirileceği belirtiliyor.

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TSMC tarafından üretilen A17 Pro çipi, "N3B" olarak bilinen özel bir üretim sürecine dayanıyor. Ancak tüm TSMC müşterilerinin kullanımına sunulacak olan N3E süreci henüz hazır değil. N3E süreci, daha yüksek saat hızları ve daha düşük güç tüketimi gibi bazı iyileştirmeler sunacak.

Bu nedenle analist, iPhone 16 modelleri için Apple'ın A18 ve A18 Pro çiplerini üretmek için N3E sürecini temel alacağına inanıyor. İddialara göre, Apple, iPhone 15 Pro'nun duyurulmasından önce bile N3B çiplerini uzun vadede kullanmayı planlamıyordu ve 2024 yılında N3E sürecine geçeceği yönünde söylentiler bulunuyordu.