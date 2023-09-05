Çin'de İnsansız Teslimat Araçları ve Drone'lar Sergileniyor
Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda sergilenen insansız teslimat araçları ve drone'lar büyük ilgi görüyor. Çin'in teslimat pazarı hızla genişlerken, tüketiciler zamandan tasarruf etmek için akıllı telefonlarını kullanarak çevrimiçi sipariş veriyorlar.
BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bu yıl 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen insansız teslimat araçları ve drone'ları büyük ilgi görüyor.
Çin'in teslimat pazarı son yıllarda hızla genişlerken, her geçen gün daha fazla tüketici zamandan tasarruf etmek amacıyla yiyecek, kıyafet ve diğer ürünleri çevrimiçi sipariş etmek için akıllı telefonları kullanıyor. Bu yüksek teknolojili teslimat teknolojileri Beijing ve Shenzhen gibi bazı şehirlerde verimliliği arttırmak için hizmet veriyor.