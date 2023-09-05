Çin'de İnsansız Teslimat Araçları ve Drone'lar Sergileniyor

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bu yıl 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nda (CIFTIS) sergilenen insansız teslimat araçları ve drone'ları büyük ilgi görüyor.

Çin'in teslimat pazarı son yıllarda hızla genişlerken, her geçen gün daha fazla tüketici zamandan tasarruf etmek amacıyla yiyecek, kıyafet ve diğer ürünleri çevrimiçi sipariş etmek için akıllı telefonları kullanıyor. Bu yüksek teknolojili teslimat teknolojileri Beijing ve Shenzhen gibi bazı şehirlerde verimliliği arttırmak için hizmet veriyor.