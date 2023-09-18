Çin'de insansız hava araçlarını önleyici sistemle donatılan ultra yüksek gerilim trafo merkezi faaliyete geçti

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde insansız hava araçlarını önleyici sistemle donatılmış 750 kilovoltluk ultra yüksek gerilim trafo merkezi faaliyete geçti. Merkez, insansız hava araçlarının sinyallerini yakalayarak engellemek için savunma moduna geçebiliyor ve aynı zamanda akıllı işlevlere sahip.

XİNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde insansız hava araçlarını önleyici sistemle donatılmış 750 kilovoltluk ultra yüksek gerilim trafo merkezi faaliyete geçti.

CHN Energy Qinghai Maerdang Hidroelektrik Santrali'nin bir parçası olan trafo merkezi, Hainan Tibet Özerk İli'nde 3.365 metre irtifada bulunuyor. Trafo merkezinin inşaatı 10 aylık bir sürede tamamlandı.

Bu, Qinghai'de insansız hava araçlarını önleyici sistemle donatılan ilk akıllı trafo merkezi olma özelliği taşıyor. İzinsiz giren insansız hava araçlarının sinyallerini yakalayabilen merkez, tanımlanamayan insansız hava araçlarını engellemek için savunma moduna geçiyor. Merkez aynı zamanda, bir dizi akıllı işlevin yanı sıra civardaki trafo merkezleri ve elektrik şebekesi kontrol merkezleri ile veri paylaşımı ve akıllı etkileşim yeteneğine sahip.

CHN Energy Qinghai Maerdang Hidroelektrik Santrali'nin Mekanik ve Elektrik Merkezi Başkan Yardımcısı Gu Faming'e göre, yeni trafo merkezi, Qinghai'nin Golog Tibet Özerk İli'ndeki elektrik iletim ağının voltaj derecesini 330 kilovolttan 750 kilovolta yükseltti. Her yıl yaklaşık 15 milyar kilovat-saat temiz elektrik iletebilen merkez, Sarı Nehir'in üst kesimlerinde su kaynaklarının kullanımına ve temiz enerji gelişimine yardımcı oluyor.