Çin'de Hayalet Vatozu Şeklindeki Biyonik Su Altı Aracı Deneme İçin Kullanıldı

Hainan eyaletinin Fenjiezhou Adası'nın çevresindeki sularda yapılan bir deneyde, hayalet vatozu şeklindeki biyonik su altı aracının tatbiki uygulamalara hazır olduğu ortaya çıktı. Deneyde aracın hareket kabiliyeti ve güvenilirliği test edilirken, toplanan veriler mercan resiflerinin ve okyanus ortamının korunmasına katkı sağlayabilecek.