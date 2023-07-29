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Çin'de Hayalet Vatozu Şeklindeki Biyonik Su Altı Aracı Deneme İçin Kullanıldı

Teknoloji Haberleri

Hainan eyaletinin Fenjiezhou Adası'nın çevresindeki sularda yapılan bir deneyde, hayalet vatozu şeklindeki biyonik su altı aracının tatbiki uygulamalara hazır olduğu ortaya çıktı. Deneyde aracın hareket kabiliyeti ve güvenilirliği test edilirken, toplanan veriler mercan resiflerinin ve okyanus ortamının korunmasına katkı sağlayabilecek.

Hayalet vatozu şeklindeki bir biyonik su altı aracı yakın zamanda Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Fenjiezhou Adası'nın çevresindeki sularda bir resif izleme deneyinde kullanıldı. Bu deney, aracın tatbiki uygulamalara artık hazır olduğunu ortaya koydu.

Deney, Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi (NWPU) ile Güney Çin Tarım Üniversitesi (SCAU) tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Deneyde aracın hareket kabiliyeti ve güvenilirliği test edildi. Öte yandan deneyde toplanan veriler, mercan resiflerinin ve okyanus ortamının korunmasına katkıda bulunabilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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