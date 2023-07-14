Çin'de Güneş Enerjisi Üretimini Destekleyen Proje Başarıyla Tamamlandı

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) karbon emisyonunu azaltma projesinin ilk aşaması, Zhuhai kentinde başarıyla şebekeye bağlandı. Proje, güneş enerjisi üretimini güç depolama ve şarj etme ile entegre ederek temiz enerji üretimini destekleyecek.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nin (CNOOC) karbon emisyonunu azaltma projesinin ilk aşaması, Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Zhuhai kentinde başarıyla şebekeye bağlandı.

Güneş enerjisi üretimini güç depolama ve şarj etme ile entegre eden proje, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde temiz enerji üretimi ve tüketimini önemli ölçüde destekleyecek.

Proje üç aşamadan oluşuyor. 100 standart basketbol sahasına eşdeğer 42.000 metrekarelik bir alanı kaplayan fotovoltaik panellerin yer aldığı ilk safhanın kurulu gücü, 6,5 megavat. Proje, resmi olarak faaliyete geçtiği ilk yılda 7 milyon kilovat-saat "yeşil elektrik" üretecek.

Proje, güneş enerjisinin bir kısmını yoğun olmayan dönemlerde depolayabilen ve yoğun saatlerde serbest bırakabilen güç depolama ekipmanıyla donatıldı. Bunlar, Zhuhai'deki CNOOC şantiyesine aralıksız elektrik sağlayacağı gibi "sıfır karbon" faaliyetine de imkan verecek.

Projenin birinci safhası, yılda yaklaşık 2.100 ton standart kömür tasarrufu sağlayarak, karbondioksit emisyonlarını 5.506 ton, azot oksit emisyonlarını ise 12,8 ton azaltabilecek. Optik depolama ve şarj işlemlerini entegre eden projenin üçüncü safhası ise tamamlandığında 20 megavat toplam kapasiteye sahip olacak ve 2025 yılına kadar faaliyete geçecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)